В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского творчества "Земное и небесное", сообщили Day.Az в пресс-службе РИКЦ.

Конкурс ежегодно организуется представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанcкой епархией Русской православной церкви.

Настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Мефодий Эфендиев вручил дипломы, грамоты и памятные подарки победителям конкурса в номинациях "Сочинение" и "Рисунок".

Лучшие конкурсные работы были представлены на открывшейся выставке "Земное и небесное".