https://news.day.az/culture/1189502.html В Баку наградили победителей конкурса "Земное и небесное" - ФОТО
В Баку наградили победителей конкурса "Земное и небесное" - ФОТО
В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского творчества "Земное и небесное", сообщили Day.Az в пресс-службе РИКЦ.
Конкурс ежегодно организуется представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанcкой епархией Русской православной церкви.
Настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Мефодий Эфендиев вручил дипломы, грамоты и памятные подарки победителям конкурса в номинациях "Сочинение" и "Рисунок".
Лучшие конкурсные работы были представлены на открывшейся выставке "Земное и небесное".
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