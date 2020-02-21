В Баку в Международном центре мугама 28-29 февраля пройдет республиканское совещание "Потенциал культурных маршрутов Азербайджана", организованное министерством культуры Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов, местной промышленности, руководители ряда учреждений культуры, в том числе культурных центров и клубов столицы и регионов страны. Состоится выступление исполнительного секретаря Расширенного частичного соглашения по культурным маршрутам Совета Европы, директора Европейского института культурных маршрутов Стефано Доминиони и еще двух экспертов орагнизации, а также их участие в тренингах.

Отметим, что с 2011 года Азербайджан присоединился к проекту "Культурные маршруты" Совета Европы (Cultural Routes of Council of Europe). В настоящее время наша страна представлена в 5 культурных маршрутах этого проекта. Азербайджан участвует в проекте международного культурного маршрута Совета Европы "Винный путь" с 2011 года, с 2015 года - "Европейский маршрут еврейского наследия" и "Следы древнего наскального искусства", с 2016 года - в культурном маршруте Европы "Термальные города", а с 2019 года - в международном культурном маршруте Европейского совета "Оливковые сады".