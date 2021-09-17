https://news.day.az/culture/1381186.html В Азербаджане пройдет Фестиваль культуры народов России
В Азербаджане пройдет Фестиваль культуры народов России
В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" при организации Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) 19 сентября состоится Фестиваль культуры народов России под открытым небом (мозаика языковых культур), сообщили Day.Az в пресс-службе Русского дома.
Фестиваль - это возможность познакомиться с культурой отдельных народов России и посмотреть выступления творческих коллективов.
Его основная задача - пропаганда толерантности и мультикультурализма, духовных и эстетических ценностей, воспитание молодого поколения в духе уважения к национальным культурам и традициям.
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