Здание Музея ковра в топ-25 лучших музейных зданий

Знаменитое издание ARTnews опубликовало список лучших 25 музейных зданий столетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в него вошел и Азербайджанский национальный музей ковра.

Отметим, что здание музея было построено в 2014 году по проекту австрийского архитектора Франца Янса. Оно распахнуло свои двери через четыре года после того, как ЮНЕСКО внесла вековую традицию азербайджанского ковроткачества в список нематериального культурного наследия человечества.

Среди лучших музейных зданий также оказался музей современного искусства в Одунпазары (Турция).