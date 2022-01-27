https://news.day.az/culture/1430486.html Здание Музея ковра в топ-25 лучших музейных зданий - ФОТО
Здание Музея ковра в топ-25 лучших музейных зданий - ФОТО
Знаменитое издание ARTnews опубликовало список лучших 25 музейных зданий столетия.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в него вошел и Азербайджанский национальный музей ковра.
Отметим, что здание музея было построено в 2014 году по проекту австрийского архитектора Франца Янса. Оно распахнуло свои двери через четыре года после того, как ЮНЕСКО внесла вековую традицию азербайджанского ковроткачества в список нематериального культурного наследия человечества.
Среди лучших музейных зданий также оказался музей современного искусства в Одунпазары (Турция).
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