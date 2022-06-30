Сахиб Пашазаде удостоен золотой медали с бриллиантом от главы Якутии

Заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде удостоен золотой медали с бриллиантом от главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в честь 100-летия образования республики. Об этом Trend сообщил сам музыкант, передает Day.Az.

Церемония награждения прошла в рамках IV Международного фестиваля "Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо" с участием представителей 14 стран мира и 11 регионов России. Этой медали были удостоены всего четыре человека, и только Сахиб Пашазаде представлял музыкальное искусство. Фестиваль, посвященный культурному наследию разных народов России и мира, прошел на площадке национального якутского праздника Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе и на театральных сценах города Якутск.

Музыкант выступил с двумя концертными программами - соло "Поющий тар" и совместно со струнным ансамблем Arco ARTico Филармонии Якутии. Также он принял участие в международном симпозиуме "Сохранение и популяризация этнокультурного наследия на стыке традиций и современности", где выступил с докладом об истории и развитии инструмента тар, отметив в том числе, что азербайджанское искусство исполнения на таре внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо медали, Сахиб Пашазаде был удостоен трех сертификатов и диплома.

По словам Сахиба Пашазаде, такие мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами: "На мероприятиях такого уровня мы, представители разных народов, можем услышать, изучить друг друга. Ощутить этот вклад можно будет даже через века".

Якутские СМИ высоко оценили выступления нашего тариста: "Мало кому известно, что из всех чуть более 30 концертов для тара с оркестром, написанных азербайджанскими композиторами, 9 посвящены Сахибу Пашазаде! Этот факт говорит о многом и, прежде всего, о той огромной любви, восхищении и признании высочайшего профессионализма, достойного столь щедрого жеста композитора. Также около 15 произведений были написаны под сильнейшим впечатлением виртуозной игры азербайджанского тариста и посвящены персонально ему, а одно из них было написано бразильским композитором Бенджамином Таубкином. Это редчайший факт в мировой музыкальной истории, произошедший в Азербайджане! Репертуар музыканта, который провел более 40 соло-концертов в более 50 странах мира, насчитывает более 500 сочинений азербайджанских, западноевропейских и латиноамериканских композиторов", - написало одно из центральных изданий.

Это не первая творческая поездка Сахиба Пашазаде в Якутию. Он являлся участником III фестиваля "Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо" и культурной программы VI Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2016 году, был удостоен пяти почетных дипломов.