В связи с реализацией нового проекта общественное объединение "Поэтический меджлис Мирварид Дильбази" начало съемки в культурном-историческом заповеднике - поселке Басгал, обладающем древними традициями народных ремесел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, общественное объединение "Поэтический меджлис Мирварид Дильбази" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций запустило проект "Азербайджанский келагаи - наследие тысячелетий", реализованный в рамках конкурса малых грантов 2022 года. В ввиду этого начались съемки документального фильма "Азербайджанский келагаи - наследие тысячелетий", рассказывающего об азербайджанском келагаи.

Басгал является родиной азербайджанского искусства келагаи, колыбелью нашего национально-культурного наследия. Во время съемок был снят процесс изготовления келагаи.

Съемки документального фильма продолжаются. Фильм будет доступен для зрителей до 1 ноября.