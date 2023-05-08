В Баку открылась выставка "Гейдар Алиев-100 – любимые произведения"

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки "Гейдар Алиев-100 - любимые произведения", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнули, что сыгравший исключительную роль в истории государственности Азербайджана великий лидер Гейдар Алиев является гениальной личностью, имеющей неоценимые заслуги в развитии науки, культуры и искусства.

Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев с особым вниманием и заботой относился к деятелям культуры и искусства, творческим людям, постоянно поддерживал связь с мастерами искусства, способствовал развитию их творческой деятельности. Тем самым началась новая эпоха в развитии культуры Азербайджана. Памятные фотографии со встреч общенационального лидера Гейдара Алиева с деятелями искусства и мероприятий в области культуры являются важными образцами, хранящимися в Азербайджанском национальном музее искусств, и посетители экспозиции могут с ними ознакомиться. На выставке представлены работы, на которых отображен образ великого лидера, запечатленный в живописи Таиром Салаховым и скульптурных произведениях Омаром Эльдаровым, эти работы являются экспонатами выставки и вызвали особый интерес у гостей мероприятия. На вернисаже представлено свыше 100 экспонатов, являющихся продуктом творческого воображения великих мастеров кисти и граверов, творчество которых любил великий лидер. Среди работ - портретные образы личностей, внесших большой вклад в нашу науку, искусство и общественную жизнь; картины, отражающие пленительную красоту природы нашей родины - величие гор, цветочные поля, завораживающие пейзажи; натюрморты, оживляющие богатые дары земли Азербайджана. Авторы этих произведений - выдающиеся мастера Саттар Бахлулзаде, Микаил Абдуллаев, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Гусейн Алиев, Огтай Садыгзаде, Эльмира Шахтахтинская, Марал Рахманзаде, Мирджавад Джавадов, Тофиг Джавадов, Расим Бабаев и других корифеи.

Выставка, которая будет проходить в течение трех месяцев, вызвала большой интерес у посетителей.