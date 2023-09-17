Гирканские леса внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Гирканские леса Азербайджана были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье Day.Az.

Как сказали в представительстве Азербайджана в ЮНЕСКО, это первая природная территория Азербайджана, включенная в данный список.