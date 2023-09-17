https://news.day.az/culture/1598596.html Гирканские леса внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Гирканские леса внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Гирканские леса Азербайджана были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье Day.Az.
Как сказали в представительстве Азербайджана в ЮНЕСКО, это первая природная территория Азербайджана, включенная в данный список.
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