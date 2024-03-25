«Аршин мал алан» и «Лейли и Меджнун» в постановке Бакинского театра марионеток впервые представлены в Женеве

В театре Les Salons в Женеве с успехом прошел спектакль "Аршин мал алан" Бакинского театра марионеток.

Как сообщает Day.Az, организатор показа - Ассоциация Heritage, преданный хранитель культурного наследия Азербайджана, основной целью которой является популяризация этого наследия в Европе и Швейцарии.

Больше года назад представители ассоциации задались идеей привезти Бакинский театр марионеток в Женеву и познакомить швейцарских зрителей с богатым историческим, музыкальным и театральным наследием Азербайджана. "Аршин мал алан" - жемчужина азербайджанского национального искусства, созданная известным драматургом и композитором Узеиром Гаджибейли. Адаптация Бакинского театра марионеток, воплощенная в жизнь творческим гением создателя и художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Тарлана Горчу, придает причудливое и новаторское измерение вечному шедевру Гаджибейли и вдыхает в него новую жизнь через увлекательное искусство кукловождения.

В процессе подготовки театра к гастролям представители Ассоциации Heritage настолько вдохновились марионеточным искусством и тем, как умело транслируется культурное наследие сквозь движения деревянных, но в то же время очень живых кукол, что решили порадовать зрителей также и присутсвием марионеток из второго спектакля театра - Лейли и Меджнун. Таким образом, в прошедшие выходные посетители театра Les Salons полностью погрузились в творческое наследие великого Узеира Гаджибейли. Сперва - на выставке декораций и марионеток "Лейли и Меджнун", над созданием которых трудилась большая международная команда резчиков по дереву, механиков, художников, которые расписывают и украшают кукол, мастеров по украшению костюмов и декораций из Азербайджана, Грузии и стран Балтии. Позже - на спектакле в старинном зале театра Les Salons, где их перенесли в Баку начала XX века, в историю двух молодых людей Аскера и Гюльчохры, находящихся в поисках искренней любви.

"Мы гордимся тем, что смогли привлечь столько внимания к богатой и разнообразной культуре Азербайджана. Это был великолепный опыт, который оставит неизгладимое впечатление в сердцах нашей аудитории", - отмечают в театре.

Ассоциация Heritage, деятельность которой основана на убеждении, что культура - это сердцебиение нации, стремится внести вклад в глубокое понимание художественных, литературных, музыкальных и кулинарных сокровищ Азербайджана. Целью ассоциации является создание среды для демонстрации, распространения и сохранения творческого наследия Азербайджана.

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