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Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты - Ширин Меликова на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты. Как передает Day.Az, об этом сказала директор Азербайджанского национального музея искусств, доцент Академии художеств Азербайджана Ширин Меликова, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи: