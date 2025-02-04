https://news.day.az/culture/1727635.html Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты - Ширин Меликова на платформе Baku Network - ВИДЕО Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты. Как передает Day.Az, об этом сказала директор Азербайджанского национального музея искусств, доцент Академии художеств Азербайджана Ширин Меликова, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты - Ширин Меликова на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армения уничтожила все музеи в Карабахе и присвоила экспонаты.
Как передает Day.Az, об этом сказала директор Азербайджанского национального музея искусств, доцент Академии художеств Азербайджана Ширин Меликова, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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