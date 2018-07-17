В Азербайджане почти вдвое выросло льготное кредитование бизнеса - ФОТО

В первой половине 2018 года предприниматели в Азербайджане получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства льготных кредитов на более чем 100 миллионов манатов, что в 1,6 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как отмечает минэкономики, сказал глава ведомства Шахин Мустафаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник в министерстве прошло расширенное заседание коллегии, посвященное задачам, поставленным на прошедшем на прошлой неделе заседании Кабинета министров под председательством Президента Ильхама Алиева.

Выступая на расширенном заседании коллегии, министр отметил, что эти кредиты были выданы 611 предпринимателям на реализацию проектов общей стоимостью 468,1 миллиона манатов.

Реализация этих проектов позволит открыть свыше семи тысяч новых рабочих места. Всего же в течение года планируется выдать льготных кредитов на 170 миллионов манатов.

Говоря о других механизмах поддержки бизнеса, министр отметил, что по итогам первой половины этого года предприниматели в Азербайджане получили 294 документа поощрения инвестиций, что позволяет привлечь в экономику страны 2,5 миллиарда долларов и открыть свыше 19 тысяч новых рабочих места. На один миллиард манатов из этих средств уже открыто 141 предприятие.

Также на сегодня выдано документов поощрения экспорта на 5,3 миллиона манатов, в том числе на 2,2 миллиона манатов в первом полугодии этого года.

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