К 2022 году среднесуточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане достигнет 880 тысяч баррелей.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал старший директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко на ежегодной конференции Fitch в Баку.

По его словам, в дальнейшем добыча будет постепенно снижаться до 2028 года - 860-870 тысяч баррелей в сутки.

Добыча газа в стране, продолжил Маринченко, с этого года будет расти за счет второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз". Рост добычи дальше будет держаться на стабильном уровне до 2026 года.

Отметим, что по данным Государственного комитета по статистике, в январе-феврале 2019 года в Азербайджане было добыто нефти и газового конденсата на 6,4 миллиона тонн, что практически равно показателю аналогичного периода прошлого года.

За тот же период объем добытого газа составил почти 5,9 миллиарда кубометров, в том числе 3,9 миллиарда кубометров товарного газа. За год эти показатели выросли на 25,9 и 34,3 процента соответственно.

В 2018 году в Азербайджане были добыты 38,76 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что приблизительно равно показателю предшествовавшего года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 миллиарда кубометров (рост на 7,1 процента), товарного - 19,2 миллиарда кубометров (рост на 5,8 процента).