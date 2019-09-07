ОАО "Агролизинг" вновь приступает к мобильной продаже на льготных условиях сезонных минеральных удобрений, в частности аммофоса и нитроаммофоски, в удаленных от районных отделов ОАО селах.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, во время мобильных продаж граждане, предоставив необходимые документы, смогут приобрести удобрения со скидкой 70 процентов, передает Day.Az.

Мобильная продажа стартует в селе Алескерли Шамкирского района 10 сентября текущего года. Также услугой могут воспользоваться жители соседних сел.

Отметим, что подобные мобильные продажи были организованы ОАО "Агролизинг" и в сезон закупки азотных удобрений в апреле 2019 года.

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