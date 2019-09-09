Азербайджанская продукция будет представлена на Международной продовольственной выставке Worldfood 2019, проводимой в Москве 24-27 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Целью участия Азербайджана на выставке является продвижение бренда Made in Azerbaijan, расширение экспорта, а также стимулирование производства местных продуктов.

Страну на едином стенде Made in Azerbaijan представят 33 компании, выявленные путем конкурса. Пищевая промышленность, а также вино и другие спиртные напитки будут представлены посетителям на стенде общей площадью 415 квадратных метров.

Следует отметить, что Азербайджан участвует в Worldfood 2019 уже третий год в качестве страны-партнера.

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