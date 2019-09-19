Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) планирует обмениваться информацией с таможенными органами других стран посредством технологии блокчейн, сказал во время своего выступления на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова зампредседателя ГТК, обмен информацией новым методом уже стартовал между государственным таможенным комитетом Азербайджана и таможенной службой Грузии, передает Day.Az.

"Азербайджан уже работает над применением подобного информационного обмена с таможенным органом Украины, в чем ему активно помогает Индия и Молдова. В долгосрочной перспективе такие проекты коснутся и других сотрудничающих стран", - подытожил Гусейнов.

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