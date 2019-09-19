Госкомтаможни Азербайджана внедряет технологию блокчейн для обмена информацией
Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) планирует обмениваться информацией с таможенными органами других стран посредством технологии блокчейн, сказал во время своего выступления на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова зампредседателя ГТК, обмен информацией новым методом уже стартовал между государственным таможенным комитетом Азербайджана и таможенной службой Грузии, передает Day.Az.
"Азербайджан уже работает над применением подобного информационного обмена с таможенным органом Украины, в чем ему активно помогает Индия и Молдова. В долгосрочной перспективе такие проекты коснутся и других сотрудничающих стран", - подытожил Гусейнов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре