Бюджет Азербайджана по борьбе с последствиями коронавируса достигает 3 млрд. манатов

В Азербайджане плата с предпринимателей за аренду государственного имущества и государственной земли, не будет взиматься до конца этого года.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, в целях увеличения экспорта ненефтяных продуктов планируется ускорить продажу товаров с экспортными векселями, применение льгот по таможенным пошлинам на таможенное оформление, контроль и выдачу разрешений (сертификатов).

"В постпандемический период будет внедрена новая модель экономического роста. Основными приоритетами экономической политики государства будут: строительство, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, цифровая экономика, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, внутренний туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. От имени государства будет создан Государственный инвестиционный холдинг для управления компаниями из единого центра, повышения прозрачности и экономической эффективности их деятельности, в том числе инвестиционных программ, обеспечения конкурентоспособности. Будет разработана новая программа приватизации", - отметил он.

Как отметил Гасымлы, с целью создания нового механизма разработки и реализации стратегических проектов в строительном секторе будет создана Азербайджанская строительная корпорация для ускорения развития городов и регионов. Эта корпорация обеспечит долгосрочное управление портфелем стратегических проектов, разработку новых проектов, привлечение инвесторов и реализацию пилотного проекта.

"На жизненно важные пассажирские перевозки будет выделено 280 миллионов манатов. Одной из основных целей поддержки занятости и социального обеспечения является предотвращение неоправданных увольнений 1 574 000 работников в государственном и частном секторах, а также сохранение заработной платы работников в отпуске",- подчеркнул он.

По словам исполнительного директора, посредством создания 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест будет обеспечена временная занятость безработных, а 200 тысячам безработных в течение двух месяцев будет выплачено временное пособие в размере 190 манатов. Программа самозанятости будет охватывать 11 тысяч человек, а страховые выплаты по безработице получат до 20 тысяч человек. Лимит льготного месячного потребления электроэнергии абонентами группы населения в апреле и мае будет повышен на 100 киловатт в час. Для оплаты расходов на обучение студентов-членов семей, относящихся к социально-малообеспеченной группе населения, предусмотрено 40 миллионов манатов.

Гасымлы отметил, что последнее направление называется макроэкономической и финансовой стабильностью. Для реализации Плана мероприятий с большой финансовой емкостью должна быть разработана новая макроэкономические основа. В соответствии с изменениями в фискальной политике перед монетарной политикой стоят новые задачи. В финансово-банковском секторе страны будет обеспечена стабильность.

"В целом, основной задачей Плана мероприятий является защита населения и предпринимателей от негативных последствий пандемии, сохранение функциональности экономики и применение новой модели экономического роста в постпандемический период. Помимо 2,5 миллиарда манатов, выделенных указом Президента в соответствии с Планом мероприятий, Фондом страхования на случай безработицы и Государственным фондом социальной защиты будет предоставлено также 343,6 миллиона манатов. Принимая во внимание пожертвование в размере 110 миллионов манатов в Фонд поддержки коронавирусов и 10 миллионов манатов, первоначально представленные в Кабинет министров, бюджет Азербайджана на борьбу с кризисом, вызванным коронавирусом составляет три миллиарда манатов, или 12,3 процента доходов государственного бюджета, что составляет 3,6 процента от ВВП. Кроме того, только в марте этого года Государственным нефтяным фондом были проданы средства на сумму одного миллиарда 928,3 миллиона долларов США для стабилизации маната, единственной валюты, которая не девальвировалась во время кризиса на постсоветском пространстве. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан выделил наибольшую долю ВВП на постсоветском пространстве для борьбы с кризисом, вызванной пандемией. Цель состояла в том, чтобы вывести нашу страну на более выгодную позицию в постпандемический период", - подытожил Гасымлы.