В Азербайджане продлен срок адресной помощи и страховых выплат по безработице

В условиях борьбы с пандемией нового вида коронавируса (COVID-19) упрощена процедура выплаты адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, для малообеспеченных семей, у которых истекает срок назначения адресной государственной социальной помощи в период особого карантинного режима с 1 марта, выплата этой помощи продлена до 1 июля 2020 года.

Кроме того, для безработных лиц, срок страховой выплаты которых по безработице истек с 1 апреля 2020 года, страховая выплата будет выдаваться еще на 2 месяца, а выплата стипендий слушателям курсов, у которых возникла пауза в процессе профобразования, будет продолжена до 1 июля 2020 года.