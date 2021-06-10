Каспийское море обладает огромным потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на ежегодном V Транскаспийском форуме.

По его словам, Азербайджан работает с IFC и BP в этом направлении.

"Азербайджан заново открывает для себя Каспийское море как источник возобновляемой энергии. Наши первоначальные расчеты показывают, что Каспийское море обладает огромным потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики. Сейчас только в азербайджанском секторе моря мы рассчитываем на наличие энергии на уровне 157 тысяч мегаватт. Это в 20 раз больше, чем общая установленная мощность [электростанций] в Азербайджане. У нас есть много возможностей экспортировать эту энергию в виде электричества или зеленого водорода", - отметил замминистра.

Он добавил, что освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации создало большие возможности для сотрудничества в регионе, в том числе в области энергетики.

"Мы надеемся превратить Карабах в зону зеленой энергетики. Карабах имеет огромный потенциал с точки зрения ветроэнергетики и гидроэнергетики, и мы здесь приветствуем частных инвесторов. Средства из бюджета Азербайджана будут использоваться минимально, и мы создаем все условия для частных инвестиций и государственно-частного партнерства", - сказал Солтанов.