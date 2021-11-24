Kapital Bank, делая акцент на диджитализацию банковских услуг, постоянно предлагает своим клиентам новые решения, направленные на предоставление оперативного, гибкого и качественного сервиса. В настоящее время одним из главных приоритетов банка является ускорение и упрощение процесса кредитования.

Неслучайно, что 52% потребительских кредитов и карт рассрочки BirKart были выданы в Kapital Bank в этом году через цифровые каналы. Расширяя деятельность в направлении развития удаленных каналов обслуживания, Kapital Bank представил цифровые центры Birbank. Новые центры имеют ряд преимуществ перед традиционными банковскими отделениями. Их главный плюс в том, что люди могут пользоваться услугами в режиме самообслуживания без участия сотрудника банка.

В новых центрах клиенты могут легко получить кредит наличными и карту рассрочки BirKart без очередей и лишних бумаг. Кроме того, клиенты, воспользовавшиеся этими центрами, могут получить различные скидки на стандартные тарифы (кредитную комиссию, процентную ставку и т. д.).

В настоящее время в Баку действуют 4 цифровых центра Birbank: "Элмляр Академиясы" (Ясамальский район, 556/57 квартал, проспект Г. Джавида А), "Мемар Аджеми" (Насиминский район, улица Гусейна Бала Алиева, 80E), "Ази Асланов" (Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 73) и "Иншаатчылар" (Ясамальский район, улица А.М. Шарифзаде 162). В будущем планируется увеличение количества этих центров и расширение спектра предоставляемых ими услуг.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 22 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.