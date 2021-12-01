На дороге Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут началась укладка асфальта

Началась укладка асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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