Расширение TAP может быть ускорено

Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может быть ускорено из-за геополитических рисков. Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, передает Day.Az.

"Что касается экспорта газа в Европу, то в регионе Каспийского моря следует учитывать Азербайджан, так как другие страны в этой части мира не имеют инфраструктуры для доставки газа. "Южный газовый коридор" (ЮГК) позволяет Азербайджану экспортировать газ в Европу через Грузию и Турцию. Трансадриатический трубопровод, который является европейской частью ЮГК, снабжает Грецию, Болгарию и Италию. Другие страны могли бы получить выгоду от подключения к TAP. Проектная мощность этого газопровода составляет 20 миллиардов кубометров в год, но его текущая эффективная мощность составляет 10 миллиардов кубометров в год. Расширение существующих мощностей, конечно, потребует некоторого времени, но оно может быть ускорено с учетом политических рисков, связанных с напряженной геополитической обстановкой в Европе", - сказал Перрен.

Он отметил, что США и страны Европы, Еврокомиссия ведут поиск новых возможных источников поставок газа, чтобы ограничить или смягчить негативные последствия вышеуказанных сценариев.

"Рассматриваются такие варианты, как увеличение поставок сжиженного природного газа из США, Катара, а также увеличение поставок природного газа из Алжира, из региона Каспийского моря, некоторых других стран, таких как Нигерия, Тринидад и Тобаго", - заключил Перрен.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.