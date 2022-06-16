В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.

Он отметил, что законопроект находится на этапе окончательного согласования.

"Надеемся, что до конца этого года он будет представлен Милли Меджлису", - сказал Аббасбейли.