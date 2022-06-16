https://news.day.az/economy/1471269.html В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках
В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках
В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.
Он отметил, что законопроект находится на этапе окончательного согласования.
"Надеемся, что до конца этого года он будет представлен Милли Меджлису", - сказал Аббасбейли.
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