Азербайджан имеет большой потенциал в развитии возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал вице-президент Uniper Global Commodities SE Майкл Гильмер на германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию на тему "Возобновляемые источники энергии в Азербайджане".

"Азербайджан имеет достаточно широкий потенциал в секторе ВИЭ. Мы готовы сотрудничать со сторонами, которые хотят быть активными в этом регионе. В Азербайджане может быть создан большой проект в этой области", - сказал Гильмер.

Он отметил, что уже сформирована рабочая группа по энергетическому переходу в Азербайджане.

"Посредством этой группы мы можем донести наши идеи до лиц, принимающих решения", - сказал Гильмер.

Он добавил, что если до сегодняшнего дня возобновляемые источники энергии обсуждались с точки зрения изменения климата, то теперь они обсуждаются в гораздо большем масштабе.