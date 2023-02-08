Омбудсмен Азербайджана предложила ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей

Развитие женского предпринимательства в Азербайджане очень важно с точки зрения повышения экономического и социального влияния женщин, устранения гендерного неравенства в ряде случаев, в связи с чем в целях повышения знаний и навыков женщин, их экономической активности было бы целесообразным оказание финансовой и организационной поддержки женщинам-предпринимателям, освобождение от налогообложения частных социальных служб, реабилитационных центров, а также других соответствующих сфер деятельности в течение определенного периода.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на открытии Международного форума женского социального предпринимательства.

"На основе обращений к омбудсмену по вопросам решения проблем женщин, занимающихся предпринимательством, и расширения их экономических возможностей, направляя соответствующие запросы в компетентные органы, а также проводя просветительскую работу в этой области, мы стремимся добиться преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются", - сказала она.