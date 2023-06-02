TotalEnergies планирует дать старт добыче на месторождении «Абшерон»

TotalEnergies планирует начать добычу на месторождении "Абшерон" в 2024 году.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" управляющий региональный директор TotalEnergies в Азербайджане Регис Агут.

По его словам, компания планирует осуществлять процессы добычи путем применения "зеленых" технологий и с минимальными выбросами CO2.

"Все это позволит нам достичь устойчивости и безопасности добычи нефтепродуктов. Мы разработали Smart Home Data Center в нашем головном офисе, где мы мониторим процесс бурения и эффективность. Этот дата-центр позволяет отслеживать все месторождения TotalEnergies в мире", - сказал он.

Отметим, что ранее первый вице-президент TotalEnergies Жан-Люк Гизью сообщил, что компания видит потенциал добычи больших объемов природного газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон".

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта - 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. Месторождение "Абшерон" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.