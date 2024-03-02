Новые проекты Азербайджана в Европе ждет большой успех

В настоящее время существует большая потребность в энергоресурсах на европейском континенте. Азербайджан уже долгое время экспортирует энергоносители в четыре соседние страны и имеет успех в выходе на нефтегазовый рынок Европы. Все проекты, реализуемые Азербайджаном в разных форматах и ​​совместно с разными странами, оказались успешными - будь то нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум или Южный газовый коридор. Можно с полной уверенностью сказать, что будущие проекты Азербайджана на европейском континенте, связанные с производством как природного газа, так и возобновляемой энергетики, будут реализованы с таким же успехом.

Об этом в интервью Day.Az заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

По словам нашего собеседника, ввиду напряженной геополитической ситуации, вызванной войной в Украине, спрос на азербайджанский газ со стороны Евросоюза остается стабильно высоким.

"В случае расширения Южного газового коридора Азербайджан потенциально может удвоить поставки газа в Европу, хотя это потребует некоторых инвестиций и времени. Богатый запасами нефти и газа Азербайджан в последние годы расширяет экспорт "голубого топлива" в Европу. Вне всякого сомнения Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы и даже формирует энергетическую карту Евразии. В настоящее время на европейские страны приходится около 50 процентов экспортных поставок газа Азербайджана. У Азербайджана есть контракты на поставку газа в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию. В то же время есть и другие страны, которые хотят получать азербайджанский газ. Традиционные источники энергии по прежнему пользуются большим спросом, поэтому необходимы дополнительные инвестиции для увеличения транспортировки азербайджанского газа в Европу", - считает он.

Как подчеркнул итальянский политолог, реализованные масштабные проекты являются показателем силы, мощи и потенциала Азербайджана.

"Наличие конкретных программ в каждой сфере, их поддержка и успешная реализация со стороны правительства ускоряют всестороннее развитие Азербайджана. В настоящее время применение инноваций в мире также увеличивает спрос на энергию, и с каждым годом потребность в мировой энергетике возрастает еще больше. Начиная с конца прошлого века, правительству Азербайджана путем реализации целевых программ, связанных с развитием энергетической отрасли, удалось в несколько раз увеличить энергетическую мощь страны.

Азербайджан, как один из самых надежных партнеров по обеспечению энергетической безопасности в Европе, занимает лидирующие позиции в решении вопросов мировой энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан обеспечивает 100 процентов своей энергетической безопасности и играет неоспоримую роль в энергетической безопасности многих других стран, в том числе членов Евросоюза", - заключил Сальваторе Сантанджело.

Напомним, 1 марта в Баку, во дворце "Гюлистан" состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Абдул Керимханов