Великобритания готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере кибербезопасности в качестве близкого партнера.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе мероприятия на тему "Выставка кибербезопасности Великобритании в Азербайджане".

"Азербайджан находится в непростом соседстве. Азербайджан знает, что должен быть еще более внимательным к опасностям, которые могут представлять собой кибератаки, и к лучшим методам их предотвращения. Когда такие атаки направлены на критическую инфраструктуру, они угрожают экономике и обществу, ставя под угрозу жизни людей. Президент Ильхам Алиев сделал развитие кибербезопасности одним из главных приоритетов для страны, и Великобритания готова поделиться своим опытом в качестве близкого партнера. Надеюсь, что после мероприятия сотрудничество Азербайджана и Великобритании в сфере кибербезопасности еще больше будет развиваться", - отметил он.

По его словам, Великобритания является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности.

"Наши сильные стороны включают в себя лидерство в области киберразведки, эффективное государственно-частное партнерство, экосистему инноваций и стартапов, приверженность образованию и подготовке кадров, надежную нормативно-правовую базу и глобальное влияние на кибербезопасность", - добавил он.

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