Азербайджан и Китай обсудили взаимодействие в рамках COP29, которая пройдет в Баку, сообщает в понедельник Day.Az.

Обсуждения состоялись в ходе встречи помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном.

"С заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном мы подчеркнули удовлетворение состоянием двустороннего сотрудничества стран и выразили обоюдную готовность поднять на качественно новый уровень наше традиционно дружественное партнерство. Состоялся обмен мнениями о дальнейшей эксплуатации Среднего коридора в рамках "Инициативы пояса и пути", взаимодействии в рамках COP29, поскольку обе страны представляют Глобальный Юг и оказывают взаимную поддержку в международных организациях. Поддержка Китаем программы "зеленого" роста и цифровой трансформации Азербайджана высоко ценится", - написал Х.Гаджиев на своей странице в соцсети X.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Мероприятие будет проведено в Азербайджане в ноябре этого года.

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