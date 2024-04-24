Нефть дешевеет на фоне пессимизма трейдеров

Цены на нефть перешли к снижению днем в среду. В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных Минэнерго о запасах энергоносителей в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, оценки Американского института нефти (API), опубликованные 23 апреля вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 1,8 млн баррелей.

Июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,43%), до $88,04 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,51 (0,61%), до $82,85 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает улучшение перспектив спроса после выхода статданных о снижении деловой активности в США, которые могут стать дополнительным стимулом для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, пишет Trading Economics.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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