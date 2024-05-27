Перед Азербайджаном стоят амбициозные цели и задачи в области энергетического перехода

Перед Азербайджаном стоят амбициозные задачи в области энергетического перехода.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

"Перед Азербайджаном, действительно, стоят амбициозные цели и задачи в области энергетического перехода. Исторически Азербайджан является нефтегазовой страной с богатыми ресурсами, которые он успешно экспортирует. На международной арене Азербайджан активно участвует в борьбе с изменением климата и сокращением выбросов в атмосферу. В этом контексте республика добровольно поставила перед собой ряд целей и определила так называемые "зеленые дни" для перехода к более устойчивому развитию", - подчеркнул он.

Замминистра упомянул, что в настоящее время рассматривается реализация проектов, связанных с 1870 МВт источников "зеленой" энергии, и их интеграции в энергосистему к 2027 году.

"Параллельно у нас есть большой потенциал ветровой энергии на море, и мы планируем экспортировать полученную энергию в европейские страны. В ближайшие время компания ACWA Power планирует реализовать проект ветровой электростанции мощностью 240 МВт ["Хызы-Абшерон" стоимостью 300 миллионов долларов США]. Компания "Masdar" уже построила СЭС на 230 МВт, которая работает с октября 2023 года, а в ближайшее время также планируется начало реализации трех объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 1000 МВт (или 1 ГВт)", - добавил он.

Отметим, что "Masdar" создана в 2006 году и является одной из крупнейших в мире компаний, создающих ВИЭ (проекты в более чем 40 странах мира общей мощностью больше 20 ГВт).

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