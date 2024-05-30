Азербайджан планирует создать зону "зеленой" энергетики на освобожденных территориях

Азербайджан планирует создать зону "зеленой" энергетики на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"В соответствии с целями COP29, Азербайджан стремится обеспечить устойчивость к изменению климата в своих усилиях по разминированию и реконструкции. Наша цель - создать зону "зеленой" энергетики на освобожденных территориях. Восстанавливая экосистемы и вновь внедряя устойчивые методы, мы стремимся превратить эти земли в зеленые зоны. Мы используем инновационные технологии и подходы, такие как "умные города" и "умные деревни", для обеспечения минимального уровня выбросов", - сказал он.

Министр добавил, что в течение почти трех десятилетий оккупация территорий Азербайджана оставляла разрушительное наследие в виде наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, превращая плодородные ландшафты, богатые биологическим разнообразием, в мертвые зоны. Он подчеркнул, что эти скрытые угрозы не только угрожают жизни людей, но и препятствуют устойчивому развитию.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников-высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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