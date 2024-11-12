Миллиарды людей ждут от COP29 глобальной цели по климатическому финансированию

Миллиарды людей просто не могут позволить своим правительствам покинуть COP29 без согласования глобальной цели по климатическому финансированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил на открытии Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата в Баку.

"Более смелые меры по борьбе с изменением климата могут привести к появлению экономических возможностей и повсеместному изобилию. Дешевая и чистая энергия может стать основой вашей экономики. Это означает больше рабочих мест, больше роста, меньше удушающих города загрязнений, больше здоровых граждан и процветающих предприятий. Миллиарды людей просто не могут позволить своим правительствам покинуть COP29 без согласования глобальной цели по климатическому финансированию. Поэтому моё послание лидерам здесь и в столицах: дайте чётко понять, что вы ожидаете амбициозных результатов. Дайте поручение своим переговорщикам: хватит демонстрировать намерения - переходите сразу к поиску точек соприкосновения. Нам также необходимо ваше непосредственное участие в разработке новых национальных климатических целей и планов - ОНУВ (Определяемых на национальном уровне вкладов). Чтобы все вы могли воспользоваться плодами бурного развития экологически чистой энергетики и климатической устойчивости", - сказал он.

Стил подчеркнул, что сейчас - непростые времена, но отчаяние - это не стратегия, и оно не к месту.

"Наш процесс устойчив, и он будет развиваться. В конце концов, международное сотрудничество - единственный способ для человечества пережить глобальное потепление. Время для размышлений прошло, давайте приступим к работе", - добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.