На COP29 обсудили климатическую справедливость, основанную на правах человека

В рамках COP29 уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики была проведена интерактивная дискуссия на тему "Климатическая справедливость, основанная на правах человека: Роль национальных институтов прав человека".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступившая на мероприятии уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отметила, что определение одного из 5 национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года "Страной с чистой окружающей средой и зеленым ростом" очень похвально.

"Кроме того, освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванская Автономная Республика были объявлены зонами зеленой энергии, а соответствующим распоряжением Президента страны 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

В результате комплексных мер, реализуемых в сфере борьбы с изменением климата и постоянно растущим влиянием на международной арене, сегодня независимая Азербайджанская Республика принимает такое престижное мероприятие, как COP29, имеющее глобальное значение.

Как известно, омбудсмены и национальные институты по правам человека, являющиеся одними из основных акторов обеспечения климатической справедливости, играют важную роль в защите права на здоровую окружающую среду, занимая одно из важных мест в системе прав человека, в защите прав групп, уязвимых к изменению климата",- сказала она.

С.Алиева отметила, что в связи с этим представленность омбудсмена Азербайджана в Организационном комитете COP29, созданном соответствующим распоряжением Президента страны, служит целям рассмотрения аспектов прав человека в связи с изменением климата.

"Для организации на высоком уровне этого престижного мероприятия, являющегося в настоящее время показателем большого уважения и доверия к Азербайджану в глобальной плоскости, достижения успешных результатов для нашей страны и человечества в целом, мы, как член Организационного комитета COP29, являясь национальным правозащитным учреждением, всеми возможными способами постарались внести свой вклад в этот процесс.

Кстати, в этом контексте по инициативе омбудсмена при поддержке Азербайджанского государства 2 октября текущего года был проведен международный Бакинский форум "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов", - сказала С.Алиева.

По ее словам, на форуме обсуждались проблемы, вызванные изменением климата, и пути их решения с точки зрения прав человека, проведен обмен существующим положительным опытом в этой области, выдвигались важные вызовы, а затем была принята итоговая декларация участников форума.

Целью проведения сегодняшней пленарной дискуссии "Климатическая справедливость, основанная на правах человека: роль национальных институтов прав человека", организованной институтом омбудсмена Азербайджана, является именно защита уязвимых групп, наиболее пострадавших от изменения климата. В связи с этим в рамках COP29 будут обсуждены темы "Защита уязвимых групп населения, наиболее пострадавших от изменения климата: проблемы и предстоящие вызовы", "Защита окружающей среды в соответствии с Целями устойчивого развития", "Возможности повышения роли института омбудсмена в обеспечении климатической справедливости", "Роль национальных институтов прав человека в предотвращении нарушений прав человека, вызванных изменением климата, и стратегии их защиты" и другие актуальные темы.

Я считаю, что, поскольку изменение климата является глобальной проблемой, очень важно развивать сотрудничество на национальном и международном уровнях, повышать уровень осведомленности людей о правовых, социальных и экономических последствиях изменения климата. Поэтому для защиты прав человека в глобальном масштабе необходимо вести более широкие дискуссии, а международно-правовые рамки должны быть дополнительно усовершенствованы. Следует обмениваться нашим опытом и других стран в этом вопросе, а успешные практики должны быть широко распространены.

Пользуясь случаем, призываю каждого из вас проявить солидарность в этом направлении, к совместному сотрудничеству в направлении принятия неотложных мер на национальном и международном уровнях", - добавила С.Алиева.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.