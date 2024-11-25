Казахстану наиболее выгодно транспортировать "зелёный" аммиак в Европу через Азербайджан

Источник: Агентство международной информации Trend

Средний коридор, который пересекает Каспийское море и проходит через Азербайджан - наиболее выгодный маршрут для транспортировки зелёного аммиака из Казахстана на европейский рынок,

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend Айнур Тумышева, директор по инвестициям проекта Hyrasia One, региональный представитель SVEVIND Energy в Казахстане.

Тумышева пояснила, что проект Hyrasia One, который реализуется немецкой компанией SVEVIND Energy Group в Мангистауской области Казахстана, нацелен на строительство завода по производству зелёного водорода.

"Мы работаем над проектом Hyrasia One уже три года. Хотя мы все еще находимся на ранних стадиях, мы добились значительного прогресса. Мы завершили предпроектные исследования с консалтинговой компанией Genesis, начали экологическую и социальную экспертизы и находимся в процессе получения необходимых разрешений и ресурсов", - сказала она.

Директор по инвестициям отметила, что Hyrasia One - зелёный проект, и его разработчики обязуются придерживаться международных экологических стандартов, в том числе установленных Всемирным банком (ВБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Она отметила, что в рамках экологической и социальной оценки воздействия, которая сейчас проводится, учитываются такие аспекты, как биоразнообразие, использование водных ресурсов, археологические исследования и миграция птиц и летучих мышей. Все эти аспекты важны для того, чтобы проект соответствовал самым высоким экологическим стандартам.

"Мы стремимся минимизировать экологическое воздействие на всех этапах - от строительства до эксплуатации проекта. Это важно не только для привлечения финансирования, но и для выполнения наших обязательств по развитию зелёной энергетики", - объяснила Тумышева.

В рамках проекта Hyrasia One также ведутся работы по логистике транспортировки зелёного аммиака. Директор отметила, что конечный продукт - зелёный водород - будет преобразован в аммиак для облегчения транспортировки.

"Зелёный аммиак - это энергетический носитель, который мы используем для долгосрочной транспортировки. Мы провели всестороннюю оценку логистики с нашим партнёром Deutsche Bahn, исследуя существующие инфраструктурные коридоры, связывающие Казахстан с Европой и Азией", - сказала она.