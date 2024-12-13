В Азербайджане активно переходят на солнечную энергию

В последние годы в Азербайджане отмечается заметное удешевление солнечных панелей, что способствует росту популярности альтернативной энергетики среди населения и бизнеса. Использование солнечной энергии в стране значительно возросло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, Сулдуз Аббасов, специалист в области возобновляемых источников энергии, подчеркивает, что все больше крупных компаний и коммерческих объектов внедряют солнечные панели для покрытия собственных энергетических нужд и оптимизации затрат. Цена установки солнечной системы напрямую зависит от ее мощности, выражаемой в киловаттах.

Для частных домов обычно достаточно системы мощностью от 3 до 5 киловатт. Монтаж таких установок, включая оборудование и работы, обойдется в пределах 2 000-3 500 манатов. В случае крупных систем стоимость возрастает и составляет от 8 000 до 15 000 манатов.

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