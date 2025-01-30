Азербайджан закупит 20 пассажирских поездов

К 2030 году будет закуплено 20 новых пассажирских поездов.

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будет закуплено 20 новых пассажирских поездов.

Согласно программе, в 2025-2030 годах будут разработаны условия закупки, проведены тендерные процедуры и заключен договор с поставщиком. В ходе реализации проекта сначала будут введены в эксплуатацию 10 поездов, а затем еще 10, что позволит значительно повысить качество и комфорт пассажирских перевозок.