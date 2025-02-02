Alstom раскрывает детали стратегии локализации в Центральной Азии

Проекты компании Alstom в Казахстане оказывают значительное экономическое влияние не только внутри страны, но и во всем регионе Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Джером Бойе.

"В настоящее время Alstom насчитывает около 1 300 сотрудников в регионе, работающих в 12 филиалах в трех странах - Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. Эта команда не только содействует экономическому развитию за счет создания рабочих мест, но и вносит вклад в развитие квалифицированных кадров в железнодорожной отрасли", - отметил Бойе.

Ключевым элементом стратегии компании в регионе является акцент на локализацию. "Alstom стремится по возможности закупать материалы и услуги на местном уровне. Это расширяет внутренние цепочки поставок и стимулирует экономическую активность в Казахстане. Такой подход позволяет снижать затраты, способствовать росту экономики и укреплять связи с сообществами, в которых мы работаем", - подчеркнул он.

Джером Бойе также отметил, что инвестиции Alstom способствуют модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, что важно для упрощения торговли и транспортных потоков в Центральной Азии. "Повышая надежность и эффективность железнодорожных сетей, мы снижаем транспортные расходы и улучшаем региональную связь. Это поддерживает экономический рост не только Казахстана, но и соседних стран, улучшая их конкурентоспособность как на региональных, так и на международных рынках", - добавил он.

Компания активно занимается передачей технологий и внедрением передового опыта. "Мы содействуем передаче технологий и укреплению железнодорожной инфраструктуры Центральной Азии. Упор на устойчивое развитие и инновации полностью соответствует стратегическим целям региона, направленным на создание экологичных и эффективных транспортных решений", - подчеркнул Бойе.

Особое внимание Alstom уделяет своим электровозам, которые отличаются высокой экологичностью. "Эти локомотивы демонстрируют минимальный углеродный след среди всех существующих транспортных решений. Например, локомотивы Alstom, используемые в Казахстане и Азербайджане, достигают низкого уровня выбросов - всего 7,0 г СО₂ на тонно-километр", - рассказал он.

Сфокусировавшись на экологически чистом транспорте, Alstom способствует переходу Центральной Азии к более устойчивым железнодорожным системам. "Мы стремимся предоставлять инновационные технологии и экологичные транспортные решения, которые значительно сокращают выбросы. Этот подход соответствует глобальной тенденции к устойчивому развитию и поддерживает цели стран Центральной Азии по улучшению транспортной инфраструктуры с минимальным воздействием на окружающую среду", - сказал Джером Бойе.