https://news.day.az/economy/1727792.html Сколько пассажиров воспользовались железной дорогой в прошлом месяце? Количество пассажиров, перевезенных "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД) в январе этого года, превысило 713 тысяч и превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 15%. Об этом Day.Az сообщили в АЖД. Количество иностранных туристов, путешествующих поездом, увеличилось на 40 процентов.
Сколько пассажиров воспользовались железной дорогой в прошлом месяце?
Количество пассажиров, перевезенных "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД) в январе этого года, превысило 713 тысяч и превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 15%.
Об этом Day.Az сообщили в АЖД.
Количество иностранных туристов, путешествующих поездом, увеличилось на 40 процентов.
В то же время с начала 2025 года по восстановленному маршруту Баку-Балакен-Баку совершили поездку 5 355 пассажиров.
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