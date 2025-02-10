Реализуемые проекты указывают на большой потенциал сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

Реализуемые проекты свидетельствуют о большом потенциале сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан сегодня в Баку на мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

По его словам, реализация ряда совместных проектов по различным направлениям в сфере транспорта, энергетики и промышленности в настоящее время продолжается ускоренными темпами. Между двумя странами реализуются совместные проекты, в том числе коридор Север-Юг, Аразский коридор, новый погранично-пропускной пункт и терминал Астара, строительство моста Агбенд-Калала и другие. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для сотрудничества в экономической сфере между Ираном и Азербайджаном.

Агаи Мариан отметил, что "Аразская дорога" еще больше упростит сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.