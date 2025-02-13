Шаги, предпринятые для экономического развития Карабаха, повышают привлекательность частных инвестиций

Шаги, предпринятые для экономического развития Карабаха, налоговые льготы, предусмотренные для расположенных там особых экономических зон, повышают привлекательность частных инвестиций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Он отметил, что, в частности, освобождение от налогов сельскохозяйственного сектора как стратегической отрасли напрямую отражает рост числа субъектов предпринимательства в этой сфере.

"Сегодня доля частного сектора в экономике страны превышает 80 процентов. Именно частный сектор играет важную роль в диверсификации нашей экономики, развитии ненефтяного сектора и повышении занятости", - добавил М.Мусаев.