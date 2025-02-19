https://news.day.az/economy/1731461.html Льготные кредиты на освобожденных территориях - Цифры Обнародован объем льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства (ФРП) в 2022-2024 годах на освобожденных от оккупации территориях. Об этом Day.Az сообщили в Фонде развития предпринимательства Азербайджана.
Льготные кредиты на освобожденных территориях - Цифры
Обнародован объем льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства (ФРП) в 2022-2024 годах на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Day.Az сообщили в Фонде развития предпринимательства Азербайджана.
Согласно информации, в указанный период ФРП предоставил в общей сложности 23,8 миллиона манатов льготных кредитов по 10 проектам, реализуемым на этих территориях.
Отметим, что Фонд развития предпринимательства с 2022 года предоставляет льготные кредиты предпринимателям, работающим на освобожденных от оккупации территориях.
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