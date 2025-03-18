Милли Меджлис ратифицировал соглашение о партнерстве стран ОТГ в цифровой экономике

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал "Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран-членов Организации тюркских государств".

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об утверждении "Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран-членов Организации тюркских государств" был вынесен на голосование и утвержден в одном чтении.

Отметим, что Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики - это международный документ, подписанный между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) с целью укрепления сотрудничества в области цифровой экономики и электронной торговли. Соглашение было подписано 6 ноября 2024 года на 11-м Саммите ОТГ в столице Кыргызстана городе Бишкек. Сторонами документа являются все государства-члены ОТГ - правительства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Цель Соглашения - развивать цифровую экономику между странами-членами, упрощать электронную торговлю и цифровые услуги, расширять внедрение современных технологий и создавать более благоприятные условия для бизнес-среды. В целом, Соглашение является стратегическим шагом для увеличения цифровой интеграции в тюркском мире и расширения технологического сотрудничества.

В рамках Соглашения стороны обязуются сотрудничать по следующим направлениям: