Экспорт газа из Азербайджана в ЕС в 2024 г.

В 2024 году Азербайджан поставил в Европейский союз (ЕС) 11,6 млрд кубометров природного газа на общую сумму €4,35 млрд, сообщили Trend в статистическом управлении ЕС (Eurostat), передает Day.Az.

Ежемесячное распределение объема и стоимости экспорта выглядит следующим образом:

Месяц

Объем (млрд куб. м)

Стоимость (€)

Январь

0,989

369 333 936

Февраль

0,943

306 966 321

Март

1,002

302 352 995

Апрель

0,936

291 707 911

Май

1,007

328 522 529

Июнь

0,980

345 622 652

Июль

0,995

374 137 343

Август

0,748

266 037 440

Сентябрь

0,899

375 570 498

Октябрь

1,044

431 324 372

Ноябрь

1,010

452 134 548

Декабрь

1,051

504 713 528

Итого

11,6

4,35 млрд

Пик экспорта газа был зафиксирован в декабре - 1,051 млрд куб. м на сумму €504,7 млн.
Наименьший объем поставок пришелся на август - 0,748 млрд куб. м, а выручка составила €266 млн.

 

Европа импортирует газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP), завершающему участку Южного газового коридора. Его первоначальная пропускная способность составляет 10 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.