Экспорт газа из Азербайджана в ЕС в 2024 г.

В 2024 году Азербайджан поставил в Европейский союз (ЕС) 11,6 млрд кубометров природного газа на общую сумму €4,35 млрд, сообщили Trend в статистическом управлении ЕС (Eurostat), передает Day.Az.

Ежемесячное распределение объема и стоимости экспорта выглядит следующим образом:

Месяц Объем (млрд куб. м) Стоимость (€) Январь 0,989 369 333 936 Февраль 0,943 306 966 321 Март 1,002 302 352 995 Апрель 0,936 291 707 911 Май 1,007 328 522 529 Июнь 0,980 345 622 652 Июль 0,995 374 137 343 Август 0,748 266 037 440 Сентябрь 0,899 375 570 498 Октябрь 1,044 431 324 372 Ноябрь 1,010 452 134 548 Декабрь 1,051 504 713 528 Итого 11,6 4,35 млрд

Пик экспорта газа был зафиксирован в декабре - 1,051 млрд куб. м на сумму €504,7 млн.

Наименьший объем поставок пришелся на август - 0,748 млрд куб. м, а выручка составила €266 млн.

Европа импортирует газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP), завершающему участку Южного газового коридора. Его первоначальная пропускная способность составляет 10 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.