В Баку проходит встреча официальных лиц Азербайджана и Ирана

Баку проходит встреча в расширенном составе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег, передает Day.Az.

Новость обновляется