https://news.day.az/economy/1743132.html В Баку проходит встреча официальных лиц Азербайджана и Ирана Баку проходит встреча в расширенном составе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег, передает Day.Az.
В Баку проходит встреча официальных лиц Азербайджана и Ирана
Баку проходит встреча в расширенном составе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег, передает Day.Az.
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