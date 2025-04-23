В Азербайджане появится больше солнечных электростанций

Министерство энергетики и ООО "Universal Solar Azerbaijan" подписали инвестиционное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООО "Universal Solar Azerbaijan" (дочернее предприятие компании "Universal Energy Co., Ltd." в Азербайджане) относительно проекта солнечной электростанции (СЭС) "Гобустан" мощностью 100 МВт.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Инвестиционное соглашение предусматривает строительство и эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Гобустанском районе. На следующем этапе с компанией будут заключены договоры купли-продажи электроэнергии, подключения к сетям электропередачи и аренды земли.

Планируется, что станция, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, будет производить около 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 39 миллионов кубометров природного газа в год и сократить выбросы углерода в атмосферу на 86 тысяч тонн.

Сотрудничество с китайской компанией по данному проекту было определено по итогам аукциона.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что эти документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.