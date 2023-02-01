Художники, в широком смысле этого слова, используют еду как источник вдохновения, инструмент и сюжет. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ представляет пятерых из них, чтобы показать, каким интересным может быть подход к творчеству.

Робин Антар

Скульптор Робин Антар делает из камня знакомые всем предметы, которые относятся к американской культуре. Она создает гиперреалистичные бутылки из-под приправ, бургеры, банки из-под лимонада и упаковки печенья Oreo. Антар задает себе и окружающим вопрос: "Будет ли существовать бутылка кетчупа в 3012 году нашей эры?".

Свое направление автор называет "Реализм в камне", и так пишет об этом: "Однажды сын спросил меня, могу ли я вырезать из камня гигантские кроссовки. Я подумала, что было бы здорово сделать бутсы Skechers, поэтому связалась с ними и через пять минут получила заказ! Когда я вошла в студию после того, как работа была закончена, сложно было понять, какой из бутс настоящий. Тогда я поняла, что эта серия будет успешной".

Бет Гальтон

Бет Гальтон работает и в коммерческой, и в концептуальной сферах фудстайлинга и фотографии, участвуя в кампаниях крупных брендов и создавая собственные коллекции. Фотографии Гальтон, в первую очередь, рассказывают истории. Они собраны из воспоминаний о том, что и как мы едим вместе, о любви к природе и удовольствии от общих переживаний. И, главное, она умеет наполнять свои изображения эмоциями, используя форму и свет.

Кроме того, часто в своих работах Гальтон показывает разрезанную пополам еду. И вместе с фотографом каждый зритель начинает искать ответ на вопрос: "Как, как они это сделали?".

Амелия Харнас

Амелия Харнас работает над тем, чего многие из нас боятся - пятнами от красного вина на ткани - и превращает их в прекрасные портреты. Но не беспокойтесь о том, что много вина пропадет впустую. Для создания портрета размером 20 на 16 см требуется всего один бокал.

Харнас так говорит о своей работе: "Я экспериментирую со всеми сортами вин и странами их происхождения. Количество сахара и танинов влияет на качество и характеристики пятен".

Элисон Анселот

Хотя Анселот и не фуд-фотограф, она создала серию удивительных снимков еды, которые в цифровом виде идеально соответствуют палитре Pantone - системе подбора цветов, которую разработали в 1963 году. Она помогает заказчикам и тем, кто работает с дизайном, говорить на одном цветовом языке.

Эта коллекция фотографий служит вдохновляющим напоминанием о бесконечном количестве оттенков, доступных для нас, когда мы посещаем рынок или даже магазин у дома.

Кейтлин Фриман

Последняя в нашей кулинарной подборке - Кейтлин Фриман, кондитер-самоучка из компании Blue Bottle Coffee, которая делает торты, печенье и другие десерты на основе зданий и художественных произведений.

Ее работы можно увидеть, например, в кафе Музея современного искусства Сан-Франциско. А теперь и в кулинарной книге с рецептами. Самое известное блюдо Фриман - торт Мондриан, вдохновленный яркими прямоугольниками голландского художника.