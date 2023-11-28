ЕС уничтожит тонны какао и кофе

Новый закон Евросоюза о защите лесов, вступивший в силу в июне, может привести к уничтожению сотен тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах в Евросоюзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает Financial Times.

"Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года", - сообщает газета.

По данным издания, до декабря 2024 года кофе и какао, произведенные и хранящиеся в Евросоюзе, должны быть проданы за границу или быть уничтожены, если они не соответствуют нормам.

Значительная часть какао выращивается в Кот-д'Ивуаре и Гане, где наблюдаются проблемы с вырубкой лесов и использованием детского труда, отмечает газета.

Закон о борьбе с вырубкой лесов, согласованный европейскими законодателями в декабре 2022 года, запрещает экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесиванию. Это касается таких товаров, как пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых земель.

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