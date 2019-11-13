Компания Microsoft начала рассылку очередного обновления Windows 10 (November 2019 Update). Как пишет The Verge, по большей части апдейт является служебным - он не привносит каких-либо значимых функций и направлен на исправление ошибок, повышение производительности и стабильности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главное усовершенствование, которое заметят пользователи, коснулось центра уведомлений Action Center (боковой панели "быстрых действий" с быстрым доступ к наиболее часто используемым функциям: включению/выключению Wi-Fi или Bluetooth, настройке яркости дисплея, переходу в "планшетный" режим и так далее). Там появилась кнопка, которая позволяет гибко настроить оповещения под себя. При появлении уведомления на него теперь можно будет навести курсором и отключить показ новых от определенного приложения. Также Microsoft разрешила ограничивать количество оповещений, приходящих от программ.

Помимо оптимизаций за кулисами, ноябрьское обновление избавляет от необходимости кликать по меню "Пуск" - теперь его можно вызвать, просто подведя курсор к значку. Также появилась возможность заносить новые события в календарь прямо с панели задач. В проводнике (File Explorer) улучшили поиск - находить файлы теперь можно где угодно, от локального хранилища до облака OneDrive.

November 2019 Update рассылается на компьютеры, автоматически начиная с сегодняшнего дня. Проверить наличие апдейта можно вручную, открыв "Центр обновлений Windows" (Windows Update).