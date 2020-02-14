Компания Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit, которая должна была пройти в Сан-Франциско в следующем месяце, из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает газета San Francisco Chronicle.

"Соблюдая меры предосторожности, мы отменили наш Global Marketing Summit, учитывая возникшие риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом", - приводит газета заявление представителя компании Энтони Харрисона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Facebook намерена провести это мероприятие в предстоящие годы.

По данным газеты, конференция была запланирована на 9-12 марта и должна была пройти в выставочном комплексе "Центр Москоне". В этом году ее должны были посетить около пяти тысяч участников.