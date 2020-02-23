На днях Google неожиданно "выкатил" первую версию Android 11 Developers Preview. Энтузиасты взялись изучать ее и уже нашли новую функцию для смартфонов.

В SystemUIGoogle APK обнаружили ссылки на таинственную новую систему жестов с кодовым названием "Columbus". Новый жест - двойной тап по задней панели устройства, который вызывает определенные действия, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Например, с помощью постукивания можно включить камеру, запустить Google Assistant, приостановить/включить воспроизведение, отключить звуки входящих звонков и т. п. Выбрать действие можно будет в настройках.

Однако работать функция, похоже, будет только на смартфонах Google Pixel. Когда она заработает и на каких моделях - пока неизвестно. Возможно, изначально жесты запустят как эксклюзивную функцию для Pixel 4a или Pixel 5.